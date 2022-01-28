У Києві на місці бомбосховища працює стрип-клуб

У Києві, де днями оприлюднили оновлену карту бомбосховищ, в одному з підвалів, де за планом мають ховатися кияни у разі надзвичайних ситуацій, журналісти виявили стрип-клуб. Про це у сюжеті програми «Вікна».

Журналіст розповів, що у підвалі замість бомбосховища працює заклад «Пентхаус». У будні дні вхід до клубу коштує 400 гривень.

Охоронець клубу сказав, що у разі небезпеки, людей безперешкодно пустять до приміщення.

Докладно про те, де в Києві можна сховатися, та чи готова столиця до авіаудару, у матеріалі «ФАКТІВ».

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