«Найкращі труселі для розп'яття»: відомого журналіста розсмішили труси з портретом Путіна-космонавта

Після появи туалетного паперу із зображенням президента Росії Володимира Путіна на російському сайті почали продавати чоловічі труси із портретом господаря Кремля. На виробі зображено малюнок, де він у скафандрі, як космонавт. Про це написав у Instagram відомий російський журналіст Олександр Невзоров.

«Всім „хлопчикам у трусиках“! Найкращі труселі для розп'яття! Тільки в таких трусах ви виглядатимете драматично, патріотично і по-справжньому ідіотично! P/S Дотримуйтесь обережності! Не тикайте членом у президента, навіть зсередини», — написав він.

Така модель спідньої білизни з'явилася в інтернет-магазині Wildberries. Одна пара трусів коштує 1318 рублів за знижкою (483 грн.).

В описі товару зазначено: «Чоловічі труси з яскравим тематичним малюнком. Відмінний подарунок чоловікові! Зроблені з тканини сендвіч — до тіла прилягає шар з бавовни, лицьова сторона з поліестеру для яскравої картинки. Зручні, в трусах не жарко, тканина м'яка. Незвичайний подарунок — Труси чоловічі з малюнком Путін космонавт».

За даними сайту, нижню білизну купили понад п'ять разів. Покупці навіть залишили відгуки: «Яскравий принт, добре зроблено!»; «Картинка ВВП виявилася не такою великою, ніж обіцялося. Але все одно виглядає прикольно».

Є, щоправда, і ті, хто з іронією поставився до цього товару: «На дупі краще б виглядав!»; «А з боку сідниць у районі заднього проходу немає рота президента?»

Як писали «ФАКТИ», влітку минулого року у Запоріжжі в одному з магазинів продавщиця стояла за прилавком у футболці із зображенням Адольфа Гітлера.

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