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Суспільство та люди

«Найкращі труселі для розп'яття»: відомого журналіста розсмішили труси з портретом Путіна-космонавта

12:24 29 січня 2022
Володимир Путін

Після появи туалетного паперу із зображенням президента Росії Володимира Путіна на російському сайті почали продавати чоловічі труси із портретом господаря Кремля. На виробі зображено малюнок, де він у скафандрі, як космонавт. Про це написав у Instagram відомий російський журналіст Олександр Невзоров.

«Всім „хлопчикам у трусиках“! Найкращі труселі для розп'яття! Тільки в таких трусах ви виглядатимете драматично, патріотично і по-справжньому ідіотично! P/S Дотримуйтесь обережності! Не тикайте членом у президента, навіть зсередини», — написав він.

Така модель спідньої білизни з'явилася в інтернет-магазині Wildberries. Одна пара трусів коштує 1318 рублів за знижкою (483 грн.).

В описі товару зазначено: «Чоловічі труси з яскравим тематичним малюнком. Відмінний подарунок чоловікові! Зроблені з тканини сендвіч — до тіла прилягає шар з бавовни, лицьова сторона з поліестеру для яскравої картинки. Зручні, в трусах не жарко, тканина м'яка. Незвичайний подарунок — Труси чоловічі з малюнком Путін космонавт».

За даними сайту, нижню білизну купили понад п'ять разів. Покупці навіть залишили відгуки: «Яскравий принт, добре зроблено!»; «Картинка ВВП виявилася не такою великою, ніж обіцялося. Але все одно виглядає прикольно».

Є, щоправда, і ті, хто з іронією поставився до цього товару: «На дупі краще б виглядав!»; «А з боку сідниць у районі заднього проходу немає рота президента?»

Як писали «ФАКТИ», влітку минулого року у Запоріжжі в одному з магазинів продавщиця стояла за прилавком у футболці із зображенням Адольфа Гітлера.

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