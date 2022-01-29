У курортній Кирилівці виникла небезпечна ситуація: місцева влада б'є на сполох

Останнім часом у курортній Кирилівці, яка влітку страждала від засилля комарів та медуз, з'явилася ще одна проблема. Почастішали випадки нападів бродячих собак на людей.

До селищної ради зі скаргою звернулися мешканці селища. Вони просять владу звернути увагу на собак, які збираються у зграї, поводяться агресивно та загрожують людям, особливо дітям та жінкам.

Діти не можуть безпечно ходити до школи та на секції, змушені ходити вулицею з ціпками, щоб відганяти собак.

Керівництво селища зазначає, що не лише бродячі собаки небезпечні для мешканців, а й домашні, яких власники, не тримають на прив'язі чи у вольєрах.

У селищній раді пообіцяли штрафувати несумлінних власників собак.

З приводу бродячих псів у селищній раді вважають, що найдієвішим методом буде їхній вилов та стерилізація.

Нагадаємо, в Україні ухвалено закон про нові правила утримання тварин. Він передбачає підвищені штрафи за вигул собак без поводка та намордника, а також за не прибирання собачих екскрементів. Санкції передбачені й за утримання незареєстрованих собак та вигул їх у громадських місцях.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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