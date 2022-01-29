Народне свято 30 січня: як обдурити нечисту силу в день Антона Перезимника

Православні українці після поклоніння чесним веригам апостола Петра 30 січня відзначають свято Антона Перезимника. Віряни в цей день вшановують пам'ять преподобних Антоніїв: Великого, Димського та Чорнозерського.

Антоній Великий народився сім'ї багатих християн. У 20 років став сиротою і мав дбати про свою молодшу сестру. Якось на службі він почув голос, який розповів йому про спосіб досягнення досконалості. Антоній відмовився від своєї частини спадщини, залишив сестру на виховання непорочним дівам і усамітнився.

20 років прожив у Фіваїдській пустелі. Зазнаючи бісівських спокус, він зміг встояти, і слава про нього розлетілася на далекі відстані. Навколо нього стали селитися люди, які зверталися до нього за порадою. Його повчання лягли в основу чернецтва. Антоній зробив багато богоугодних справ і на 105 році життя помер.

Антоній Димський народився Новгороді. Своє життя він вирішив присвятити Господу Богу і прийняв постриг у Хутинській обителі. Згодом став ігуменом цього монастиря. Через деякий час він залишив службу і оселився поблизу міста Тихвін на березі Димського озера. З того часу і розпочалися його подвиги. Для виснаження тіла він став носити залізний капелюх. Навколо нього стали споруджувати обителі, і тоді Антоній, з дозволу архієпископа Новгородського, побудував церкву імені Антонія Великого. 24 червня 1224 року він помер у цій церкві, де й був похований.

У церковних переказах міститься мало відомостей про Антонія Чорнозерського. Достеменно відомо, що він збудував Богородицький монастир, розташований поблизу міста Череповця (Вологодська область Росії) на острові біля цвинтаря Щирського.

Традиційно у це народне свято плутають нечисту силу. Для цього потрібно пройти від перехрестя до будинку спиною. Якщо вдалося не впасти, необхідно перекреслити сліди палицею і замісти снігом. Тоді нечиста сила не проникне до будинку.

Також на Антонія Перезимника необхідно відволікти порчу. Вважається, що якщо перетнути серпом або ножем стежку, яка веде до будинку, псування зійде з людини.

Наші пращури в ці дні людили спостерігати за погодою. Так, якщо в цей день тепло, то на наступний день чекай морозів. Якщо на Антонія Перезимника потепліло, то весна рано прийде. Якщо в цей день падає сніг, то зима довго не віддасть свої права. Якщо на Антонія лиса лежить у снігу, білки зграями в одному дуплі ховаються, а синиці щебетати почали — чекай на морози. Якщо у цей день сонце після 12 години визирнуло, то весна рано вступить у права.

Раніше «ФАКТИ» опублікували православний календар на лютий.

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