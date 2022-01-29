Зоозахисники ополчилися на шеф-кухаря Клопотенка через серце лося

У ресторан до шеф-кухаря Євгена Клопотенка можуть нагрянути з перевіркою Держпродспоживслужба та Держекоінспекція. Зоозахисна організація UAnimals попросила правоохоронні органи перевірити, чи не готує заклад Клопотенка страви із червонокнижного лося.

Захисники тварин обурилися, коли в одному із YouTube-проектів Клопотенко згадав про серце лося. «У випадку страви із серця лося можна говорити про порушення закону… Тварину внесено до Червоної книги… Направили запит до Держпродслужби та Держекоінспекції з проханням з'ясувати, звідки у героя відео з'явився труп лося… Також готуємо заяву до поліції», — кажуть представники UAnimals.

Свою фразу двомісячної давності про «серце лося» у ресторані Клопотенко називає жартом. «У мене в ресторані немає лося, немає того, що в Червоній книзі», — заявив шеф-кухар в ефірі СТБ.

Щодо дичини в ресторані, то шеф-кухар визнає, що таке м'ясо справді є, але від офіційних постачальників. «Погоджуюсь, що постачальників мають перевіряти відповідні органи, які наділені такими повноваженнями», — додав шеф-кухар.

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповідав, що його експерименти на кухні часом вимагають незвичайних інгредієнтів, таких як кролячі язики, баранячі голови або коров'яче вим'я.

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