Вибачення не допомогли: співробітницю телеканалу «Рада» звільнили через скандальну заяву

В Україні спалахнув черговий скандал за участю «оновленого» телеканалу «Рада». Асистент головного редактора Поліна Шишкіна (як з'ясувалося, раніше вона працювала на каналі Віктора Медведчука Live) на камеру заявила про ненависть до української мови та висловила невдоволення «дизайном» прапора України.

І хоча після цього вона записала відео з вибаченнями (у ньому зокрема назвала себе дочкою учасника АТО), з телеканалу її звільнили.

Наразі Facebook дівчини недоступний.

Нагадаємо, 2021 року раніше судимий житель Вінницької області витер брудні руки об державний прапор. За це йому загрожує штраф від 1000 до 4000 гривень, а якщо розкриються обтяжливі обставини, покарання може стати арештом на півроку або три роки позбавлення волі.

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