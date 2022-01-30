«Дзеркальні» дати лютого: що потрібно про них знати і чого не можна робити в ці дні

Календар лютого 2022 року, початок якого пройде під знаком ретроградного Меркурія, включає одразу три дзеркальні дати, у т.ч. найенергетичнішу дату року — палідром 22 лютого 2022 року. Про це пише Styler .

Перша дзеркальна дата чекає на шанувальників нумерології на початку місяця — 02 лютого 2022 року (середа), за нею настане 12 лютого 2022 року (субота) і нарешті 22 лютого 2022 року (вівторок).

2 лютого нумерологи радять розпочинати щось нове, загадувати бажання, проводити важливі переговори та будувати плани.

12 лютого стане вдалим днем для того, щоб заявити про себе. Можна відвідувати співбесіди, провести важливі переговори, укласти договір. Також цей день може стати дуже вдалим і в особистому житті — можна призначати побачення, знайомитись, запрошувати об'єкт симпатії у гості, знайомити з батьками, приймати важливі рішення про спільне майбутнє, а також загадувати романтичні бажання.

22 лютого рекомендовано розпочинати нові відносини, запускати бізнес, будувати плани на майбутнє, грати весілля чи робити пропозицію. Також можна миритися з близькими, відновлювати розірвані зв'язки, вибачатися, говорити про свої почуття відкрито і чесно, а також починати спільне життя.

Заборони дзеркальних днів

Вважається, що цими днями не можна злитися, лаятися, ревнувати, скандалити. Небезпечно виявляти негатив, кривдити близьких людей — все це може повернутися до вас у стократному розмірі.

Будьте гранично обережні зі своїми думками та словами — один невірний рух може зруйнувати все ваше життя.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що відомо про передбачення Ванги про «п'ять двійок» у 2022 році.

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