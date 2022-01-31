На Львівщині місцевим розсилають повідомлення про заборгованість з «податку на церкву»

На Львівщині бізнесмен розповів, як спантеличила його місцева церква, яка виявила намір стягнути з чоловіка «заборгованість із податків».

Микола Федан виклав на своїй сторінці у соціальних мережах фото рукописної «штрафної квитанції», в якій йому нарахували понад 2,5 тисячі заборгованості за кілька років.

«Розсмішило мене сьогодні. Я не ходжу до церкви і не укладав жодних договорів. Але церква вирішила мене обкласти податком, не питаючи нічого», — так прокоментував він те, що відбувається.

Виданню «Діло» він розповів, що перестав ходити до церкви, коли дізнався про такі побори. Журналістка зателефонувала за номером, який був зазначений на папірці із сумою «заборгованості». Жінка, яка підняла слухавку, представилася Ганною, заявивши, що вона мешканкою села та «людиною з Богом у серці».

«Сім'я Миколи протягом довгого проміжку часу не платила кошти на допомогу церкви, тому їм надійшов рахунок за всі роки, але це все від щирого серця, адже ми всі допомагаємо церкві. Змусити заплатити ми нікого не можемо, бо немає відповідного документа для цього. Можна не платити, але на все воля Божа, там зарахується», — сказала жінка.

За даними видання, йдеться про село Підбірці Личаківського району Львова.

Фото Pixabay

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