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Суспільство та люди

«Ледве міг говорити»: Ярослава Гресь розповіла про чудесний порятунок батька

11:19 31 січня 2022
Гресь з батьком

Власниця піар-агентства та блогерка Ярослава Гресь, яка ділиться зі своїми передплатниками зворушливими сімейними історіями, повідомила, що днями у її батька трапився інфаркт. На щастя, все скінчилося вдало. Чоловіку вже краще.

На жахливий біль у спині батько поскаржився Ярославі вранці. Він звертався до різних лікарів, один з яких нібито визначив причину та порадив операцію. Батько Ярослави вже здав ПЛР-тест та готувався їхати до цієї лікарні. Донька все ж таки порадила перевіритися ще в одного нейрохірурга у приватній клініці.

«Це врятувало татові життя», — пише Гресь.

Після огляду чоловік здав аналізи, записався на прийом до кардіолога, за порадою лікаря, й поїхав додому. Але тільки-но він зайшов у будинок, як йому зателефонували, повідомили неприємну новину про інфаркт й сказали терміново викликати швидку.

«Від моменту, коли він набрав мене і вже ледве міг говорити, до моменту, коли він був в операційній, пройшло менш як 60 хвилин. У моїй голові й зараз постійно крутяться „а якби не…“ і від цього дуже страшно. Я пишу цей пост, щоб подякувати лікарям клініки, які врятували мого батька та всіх, хто зараз дбає про те, щоб він йшов на поправку», — пише Гресь.

Жінка дуже вдячна медикам, котрі вчасно прийшли на допомогу.

«В Україні багато крутих, професійних лікарів, які люблять свою справу, і я мрію дожити до того моменту, коли вони отримуватимуть нормальні зарплати у звичайних лікарнях, а не у приватних клініках. Коли зможуть годувати свої сім'ї, працювати не три зміни і не захочуть нікуди їхати. Коли кожен українець зможе отримати якісне лікування та допомогти своєму татові та дитині, не закладаючи квартиру та не влазячи у борги. Це точно не менш важливо, ніж дороги та мости», — додала Ярослава.



Нещодавно Ярослава Гресь розповіла, як заразилася коронірусом, попри два щеплення та високий рівень антитіл.

Фото Instagram/yaroslava.gres

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