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Суспільство та люди

Український айтішник у Дубаї розбив суперкар Ferrari за мільйон доларів

13:59 31 січня 2022
Алекс Слобоженко

Засновник компанії Traffic Devils із України Алекс Слобоженко потрапив у ДТП у Дубаї. Причому не просту, а вельми коштовну, розбивши суперкар від Ferrari.

Момент ДТП Алекс Слобоженко показав у Instagram. «Відос, на який всі чекали майже місяць — ось так я розбив рідкісний суперкар від Ferrari за мільйон доларів», — написав він і виклав відповідне відео.

На кадрах видно, як він їде в автомобілі, потім вимовляє слово на букву «б», викручує кермо… Чути скрегіт гальм, а потім і удар. Також видно, що у момент ДТП спрацювали подушки безпеки. Хоча сам водій та його пасажирка, схоже, не постраждали.

Один із фоловерів бізнесмена написав, що Слобоженко — «як Міля, на старті кар'єри». Так він нагадав як відомий футболіст Артем Мілевський розбив Ferrari вартістю 290 тисяч доларів.

Фото — скріншот

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