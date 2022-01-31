28.28 / 28.58 31.56 / 32.01
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Речниця ДБР Сапьян підтвердила, що працювала на каналі Медведчука — ЗМІ

18:51 31 січня 2022
Тетяна Сапьян

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян працювала на телеканалі «112 Україна», який в лютому 2021 року потрапив під санкції РНБО через антиукраїнську діяльність його власників — народних депутатів Тараса Козака та Віктора Медведчука. Цю інформацію вона підтвердила журналістам, пише «Апостроф» з посиланням на PRPortal.

Журналісти поцікавилися у радниці ДБР, чи правда, що вона раніше працювала на каналі Козака, і вона це підтвердила.

«Я працювала на каналі «112 Україна», — зазначила Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО щодо політика та бізнесмена Тараса Козака, найближчого соратника голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Під санкції потрапили компанії «ТВ Вибір», «Телерадіокомпанія «112-ТВ», «Лідер ТВ», «Партнер ТВ», «Новини 24 години», «Нові комунікації». Вони ведуть мовлення під брендами «112 Україна», NewsOne та ZIK.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

Пенсії в Україні

Від чого залежить розмір пенсії та де перевірити правильність її нарахування

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.