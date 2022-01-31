Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян працювала на телеканалі «112 Україна», який в лютому 2021 року потрапив під санкції РНБО через антиукраїнську діяльність його власників — народних депутатів Тараса Козака та Віктора Медведчука. Цю інформацію вона підтвердила журналістам, пише «Апостроф» з посиланням на PRPortal.

Журналісти поцікавилися у радниці ДБР, чи правда, що вона раніше працювала на каналі Козака, і вона це підтвердила.

«Я працювала на каналі «112 Україна», — зазначила Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО щодо політика та бізнесмена Тараса Козака, найближчого соратника голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Під санкції потрапили компанії «ТВ Вибір», «Телерадіокомпанія «112-ТВ», «Лідер ТВ», «Партнер ТВ», «Новини 24 години», «Нові комунікації». Вони ведуть мовлення під брендами «112 Україна», NewsOne та ZIK.

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