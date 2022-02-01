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Суспільство та люди

Помер відомий український скульптор Микола Головань — автор знаменитого луцького «Будинку з химерами»

16:02 1 лютого 2022
Микола Головань

У вівторок, 1 лютого, не стало почесного громадянина Луцька, скульптора Миколи Голованя.

Про його смерть повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, який назвав покійного непересічною та знаковою особистістю для міста.

«Іменем Миколи Голованя буде названо одну з вулиць нашого міста. Також цього року на згадку про Миколу Микитовича буде створено сквер скульптур Миколи Голованя на вул. Драгоманова, де сьогодні зібрано частину його робіт», — повідомив він на своїй сторінці у соціальних мережах.

Щоправда, про причини смерті скульптора він нічого не повідомив, лише додав, що всі витрати на похорон візьме на себе міська влада.

Микола Головань — творець луцького «Дома з химерами». Будівлю прикрашає близько 500 різних скульптур.

Фото з Вікіпедії

Фото з Вікіпедії

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про смерть двох відомих львів'ян — художника та іконописця Остапа Лозинського та актора театру імені Марії Заньковецької Євгена Федорченка.

Фото https://volart.com.ua

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