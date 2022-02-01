Народне свято 2 лютого: чому в день Євфимія не можна підбирати дрібні гроші з землі

У календарі Православної церкви день 2 лютого присвячений Євфиміям та Юхимам. Цього дня згадують Євфимія Великого, християнського святого, ієромонаха та цілителя, який жив у V столітті, а також преподобного Євфимія Печерського, схимника Києво-Печерського монастиря.

У народі свято Євфимія називали днем Юхима сніжного, Юхима (Євфимія) холодного або Євфимія зимового (на відміну від дня Євфимія осіннього), тому що зазвичай до початку лютого нічні морози посилювалися. Якщо похолодання настало саме на День Євфимія, то вважалося, що попереду найбільш морозні дні нинішньої зими.

У день пам'яті знаменитих Євфиміїв було прийнято поводитися максимально наближено до того, що прийнято називати християнською чеснотою. Якщо хтось просив у цей день грошей у борг, то міг розраховувати, що допоможуть йому безкорисно, не вимагаючи повернення позиченого. Існувала й інша прикмета, пов'язана із грошима. Знайдені на дорозі дрібні гроші або загублені кимось речі не піднімали і тим більше не забирали додому. Такими «подарунками» можна було принести рідним хвороби, невдачі та грошові негаразди на найближчі три роки.

Діти, що народилися 2 лютого, вважалися особливо вразливими для недуг, а тому малюків намагалися охрестити якомога раніше. Часто батьки — за прикладом матері Євфимія Великого — обіцяли виховати дитину так, щоб у дорослому віці син присвятив життя Божому служінню.

На згадку про всіх схімників Євфиміїв у день їхньої пам'яті не влаштовували гулянь та бенкетів: на столі мала стояти ситна, але проста їжа. Черевоугодництво, надмірне захоплення їжею засуджувалося.

Фото wikimedia.org

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