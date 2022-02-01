2 лютого у світі відзначають День бабака: історія та традиції свята

2 лютого у світі святкують День бабака. З'явилася традиція у США та Канаді: за бабаками спостерігали, а потім залежно від їхньої поведінки передбачали ранню чи пізню весну. Після виходу на екрани фільму «День бабака» традиції залучати бабаків як звірів-синоптиків з'явилися у багатьох країнах. Під впливом кінематографа змінилися і вимоги до процедури пробудження бабака: звірят стали будити вдосвіта (не пізніше восьмо] ранку), спостерігали, чи сховається гризун у норі (раніше було достатньо побачити тінь).

Фахівці з погоди дуже скептично ставляться до передбачувальних здібностей бабаків. Навіть родоначальники традиції — бабаки з Панксатоні — за 120 років спостережень передбачили погоду правильно трохи більш ніж у 30% випадків.

В Україні на 2 лютого зазвичай стояла холодна погода, яка не сприяла пробудженню бабаків. Перші ознаки близької весни зазвичай з'являлися ближче до Стрітення (15 лютого), а степові гризуни прокидалися ще пізніше — ближче до свята Євдокії (Явдохи) 14 березня. Якщо в степу було чути, як бабаки різкими звуками попереджають один одного про небезпеку, то це означало, що більшість степових мешканців прокинулися, серйозних морозів більше не буде.

Весняну погоду в Україні передбачатимуть пара бабаків зі Львова — Марічка та Мишко. Зазвичай львівських бабаків будять на свято Стрітення, але цього року звірята вийшли зі сплячки ще 1 січня — уперше настільки рано за 13 років спостережень.

Львівських бабаків зазвичай будять пізніше

Ще один сурок-синоптик мешкає під Харковом на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна. Тимко ІІІ передбачає не лише погоду: його просять вгадати курс долара, найкращі способи уберегтися від коронавірусу, спортивні результати.

Фото Олег Гребенюк/Facebook, Назар Поверляк/Facebook, Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр/Facebook

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