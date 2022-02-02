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Суспільство та люди

Виставка «Дорогоцінні вклади XVII—XIX ст» і проєкт, присвячений легендарній Марлен Дітріх: куди піти у Києві

19:46 2 лютого 2022
Дорогоцінні вклади XVII-XIX ст.

В Національній опері імені Тараса Шевченка:

3 лютого — балет «Дама з камеліями»,

4 лютого — опера «Богема»,

5 лютого — опера «Мадам Баттерфляй»,

6 лютого — балет «Снігова королева»,

8 лютого — балет «Віденський вальс»,

9 лютого — опера «Ріголетто».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.
***

З 4 лютого до 20 березня в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» пройде виставка Анатоля Петрицького «Заперечення банальності».

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Ціна: 150 грн.
***

В Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури проходить виставка студентських творів відомих митців Ади Рибачук та Володимира Мельниченка — тандему, який створив мозаїки Центрального київського автовокзалу, Стіну Пам’яті на території Байкового кладовища.

Адреса: Вознесенський узвіз, 20.

Вхід вільний.
***

До 31 березня в Національному музеї історії України триває виставка «Хотинська війна 1621 року і доля Центрально-Східної Європи». В експозиції: зразки зброї і предметів побуту, артефакти, пов’язані з полем битви.

Адреса: вул. Володимирська, 2.

Ціна: 50—90 грн.
***

До 21 лютого в Музеї історичних коштовностей України проходить виставка «Дорогоцінні вклади XVII—XIX ст. із зібрання Національного музею історії України». На ній представлені 30 пам’яток — церковних і світських старожитностей із дорогоцінних металів та тканини роботи українських і західноєвропейських майстрів-золотарів.

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 12.

Ціна: 50—90 грн.
***

До 6 лютого в Музеї історії Києва проходить мистецький проєкт Олени Богацької Trovare equilibrio (Мистецтво балансу).

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7

Ціна: 70 грн.
***

До 14 лютого в музеї Лесі Українки експонується виставка Лери Літвінової «Діамантові відблиски».

Адреса: вул. Саксаганського, 97.
***

До 28 лютого в Музеї Однієї Вулиці триває виставка, присвячена 120-річчю з дня народження легендарної голівудської кіноактриси Марлен Дітріх. На виставці представлені фотографії, афіша фільму «Закордонний роман», прижиттєва гримувальна маска.

Адреса: Андріївський узвіз, 2б.

Ціна: 50 грн.

Нагадаємо, 1 лютого настав Китайський Новий рік, який ще називають Святом Весни — його відзначатимуть два тижні, аж до 15 лютого — Свята Ліхтарів.

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Фото: nmiu.org

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