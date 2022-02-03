Не можна лаятися з дружиною і мити посуд: що категорично заборонено в День Максима-розрадника 3 лютого

У четвер, 3 лютого 2022 року, православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника, якого в народі прозвали Максимом-розрадником.

Максим Сповідник народився Константинополі наприкінці VI століття (близько 580 року нашої ери). Він виріс у благочестивій християнській сім'ї, з юності вивчаючи філософію, граматику та риторику. Подорослішавши, преподобний вступив на державну службу. Він швидко досяг успіху, ставши першим секретарем імператора Іраклія. Старість преподобний провів у дорозі: з обителі він поїхав до Олександрії. У цей час розпочалася його проповідницька діяльність, а також боротьба з єресями.

Помер Максим Сповідник у 662 році.

Ікона Максима Сповідника

У наших пращурів цей день був пов'язаний з рядом звичаїв і заборон.

Що можна робити 3 лютого

За традицією на День Максима-розрадника чоловік і дружина виходили у двір, тримаючись за руки, і разом струшували іній з дерев. Вважалося, що це принесе в сім'ю щастя та порозуміння.

Також 3 лютого було прийнято добрим словом згадувати людей, які колись прийшли на допомогу. Вдови і сироти молилися Максимові Сповіднику про заступництво.

Що не можна робити 3 лютого

Категорично у Максимів день заборонялося сваритися та лаятися, особливо зі своєю другою половинкою. Вважалося, що це розлютить преподобного.

Не можна залишати житло після заходу сонця, і вимовляти слова прокльонів. Наші пращури вважали, що це негативно позначиться на самому злослівцю.

Не слід 3 лютого прибиратися (і навіть мити посуд) у домі після заходу сонця. Наші пращури вважали, що інакше можна розбудити Домовика, причому прокинеться він у не найкращому настрої.

Не рекомендується ігнорувати почуття інших людей, а тим більше сміятися з будь-кого. Вважається, що в житті того, хто так поводитиметься, почнуться справжні проблеми. 3 лютого, навпаки, треба знайти можливість допомогти нужденним. Не обов'язково фінансово — добра порада теж пригодиться.

Народні прикмети 3 лютого

Якщо на Максима зірвалася важлива зустріч — це на добро. Вважається, що Бог відвів від лиха.

Вночі через хмари буде місяць, буде хороший урожай зернових.

Ясно небо віщувало сильні затяжні морози та поганий урожай.

Якщо півмісяць «встромився» в хмари, рік буде надурожайним.

Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим. Їх треба обов'язково привітати із Днем Ангела.

Нагадаємо, у лютому православний світ відзначає також одне з 12 великих православних свят — Стрітення Господнє, день, коли батьки принесли немовля Ісуса Христа в Єрусалимський Храм на 40 день після Різдва.

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