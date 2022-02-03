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Суспільство та люди

Народне свято 4 лютого: чому на Тимофія-напівзимника слухали бджіл

23:25 3 лютого 2022
бджоли

У п'ятницю, 4 лютого, церква вшановує пам'ять святого Тимофія, учня апостола Павла. За переказами, він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 столітті мощі святого Тимофія були перенесені до Константинополя.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

За старим стилем свято припадає на 22 січня — середину зими. Звідси й виникла така його назва як «напівзимник». У цей день морози були міцнішими, ніж на Хрещення, за що їх і прозвали тимофіївські морози.

З морозами було пов'язано й кілька прикмет: якщо у мороз запотіють шибки — це до потепління, якщо по склу біжать візерунки — холоди продовжуватимуться ще довго.

Також дивилися на небо: якщо видно сонце, то весна буде рання. Якщо у цей день багато снігу, то майбутній урожай хлібу буде гарним.

Сни на Тимофія віщі.

Пасічники цього дня спостерігали за бджолами, точніше, прислухалися до звуків. Якщо комахи дзижчали ледь чутно — отже, все гаразд. Якщо ж гудіння було неспокійним — щось з бджолиною родиною не гаразд.

Іменини у цей день відзначають Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.

Нагадаємо, в останній день лютого починається Масляний тиждень, який триватиме до 6 березня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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