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Суспільство та люди

Залізничників змусили косити траву по коліно у снігу заради мишей та їжаків

10:18 4 лютого 2022
Залізничники косять чагарник під снігом

На залізниці працівників узимку відправляють обрізати чагарники вздовж колії — людям доводиться косити зарості по коліна у снігу.

Як повідомляє «ТСН», такі роботи проводяться в кількох областях — на Закарпатті, на Львівщині, Полтавщині, що неабияк дивує людей, які це бачили. В адміністрації «Львівської залізниці» пояснюють, що взимку такі роботи проводяться за рекомендацією екологів — мінімізується вплив людини на фауну. Мовляв, так убезпечують від стресу їжаків та мишей. Та й часу на це з настанням весни зазвичай не вистачає.

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Працівники, які поспілкувалися з журналістами, зізнаються, що у глибокому снігу працювати складно — за місяць із косарками люди пройшли вздовж колії майже 10 кілометрів.

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Залізничники кажуть, що такі роботи триватимуть до весни, проте побоюються, що в березні все доведеться починати спочатку — бо зараз обрізають лише верхів'я чагарників, а решту надійно заховано під снігом…

У мережі часто з'являються відео, на яких люди фіксують, наприклад, ремонт доріг під час дощу, як це свого часу зробив екснардеп Володимир Парасюк на Львівщині (див. у рос. версії).

Фото — скріншот

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