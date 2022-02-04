Кожному «хвостику» потрібен дім: як українські компанії допомагають безпритульним тваринам

Вже рівно рік, як мережа електроніки «Фокстрот», приєднавшись до місії благодійної організації Happy Paw, просуває ідею гуманного ставлення до тварин та підтримки притулків для самотніх чотирилапих. На перших етапах — проєкт, а наразі — масштабний корпоративний напрямок, отримав назву «Пухнасті друзі в кожен дім».

«Кото-песо-вагон» у метро

Історія проєкту розпочалася у січні 2021 року з ідеї розповісти якомога більшій кількості людей про те, що тваринам з притулків, як і домашнім, потрібні любов і турбота тих, хто їх оточує.

Перший крок — у лютому минулого року запущено інформаційну кампанію в метро Києва та Харкова. Жителі цих міст змогли першими дізнатися про самотніх котиків і песиків, яким потрібні турботливі та люблячі господарі. Інформація про них була розміщена на рекламних постерах на вікнах метро. У березні ж у столиці з’явилися два фірмові потяги метро, у складі яких були унікальні «кото-песо-вагони» — брендовані інформацією про найбільші притулки для тварин у Києві та столичному регіоні.

«До цього моменту більшість людей навіть і не замислювалися над тим, скільки притулків для бездомних тварин існує та скільки „хвостиків“ опинилося там за різних обставин. Ми ж, піднявши це питання, дали людям можливість осягнути ці масштаби та загалом привернути увагу до проблеми безпритульних тварин і необхідності її вирішення спільними зусиллями», — розповіла Наталія Ситник, ініціаторка проєкту, маркетинг-директорка «Фокстрот».

Також відповідну інформацію розмістили по всій мережі магазинів бренду (а це майже 170 у 90 містах країни), у соцмережах та засобах масової інформації.

Благодійність та волонтерство

Разом з тим, долучилися до матеріальної підтримки притулків, щоб допомогти зробити перебування тварин та догляд за ними комфортнішим.

Протягом року разом з партнерами — брендом побутової техніки beko — вдалося допомогти необхідною технікою 25 притулкам України. Холодильники, морозильні камери, мікрохвильовки, м’ясорубки, бойлери, електрогенератори та інше приладдя на загальну суму понад 450 000 грн направлено громадським організаціям, що утримують притулки на Київщині, у Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Кропивницькому, Сумах, на Донеччині, в Івано-Франківську тощо.

«Соціальна відповідальність є одним з ключових напрямків діяльності бренду beko. Компанія і раніше проводила проєкти допомоги притулкам для тварин, адже найчастіше вони потребують саме побутову техніку задля забезпечення комфорту перебування там „хвостиків“. Ми дуже раді, що у 2021 році нам вдалось об’єднати наші зусилля з компанією „Фокстрот“ та благодійним фондом Happy Paw та реалізувати такий масштабний проєкт допомоги притулкам по всій Україні», — додала Маргарита Головата, керівник відділу маркетингу компанії «Беко».

Крім того, представники «Фокстрот», Happy Paw та beko не раз відвідували притулки, щоб дізнатися більше про потреби в утриманні «пухнастиків» та надати додаткову допомогу. Побували у таких організаціях, як «Бест Френдс», «Манана», «В добрі руки», притулок Ірини Добролюбової, «Сіріус», Гостомельський притулок та інших.

Опіка та робота з молоддю

Безумовно, найголовнішою метою програми «Пухнасті друзі в кожен дім» є прилаштування самотніх тварин у родини. Та за неможливості забрати конкретну тварину додому фондом Happy Paw створено проєкт «Опіка». На сайті організації можна обрати одного або й більше чотирилапих і щомісяця виділяти кошти на корм для нього.

Так, до прикладу, вчинив і сам «Фокстрот». Компанія взяла під опіку двох лисичок у притулку «Бест Френдс», яких до цього волонтери врятували від загибелі на притравочній станції. У рудих хвостиків з’явився новий просторий вольєр та річний запас їжі й смаколиків.

«Проєкт „Опіка на відстані“ — це можливість для тих, хто не може завести тварину або забрати її з притулку. На сайті happy paw можна вибрати собі собаку або котика, про яку ви готові дбати. Щомісяця ви відправляєте кошти на утримання тварини у фонд, який закуповує та передає до притулку корм, вакцини, обробку. При цьому можна приїжджати до притулку та відвідувати свого підопічного, — зазначають у благодійній організації. - Наразі, станом на початок 2022 року, ми нарахували 392 опікуни та 485 тварин, що перебувають під щомісячною опікою. У притулках багатьом з тварин не вистачає коштів на їжу та теплий будинок. На сайті Happy Paw під кожною твариною вказана вартість утримання її у притулку й кожен може допомогти їй завжди бути ситою».

Безумовно, важливою є робота з упередження невідповідного ставлення до тварин у покоління, що підростає. Благодійний фонд Happy Paw уже багато років розвиває проєкт «Біоетика», в якому залучає дошкільнят, учнів шкіл та педагогічні колективи до добрих справ, спрямованих на виховання милосердя та реальну допомогу тваринам в притулках.

Мережа «Фокстрот» як партнер фонду також підтримала цю ініціативу, ставши подарунковим спонсором освітніх заходів. Також співорганізували виставку у музеї Ханенків «Знайди свого в музеї», випустили дитячу книжку «Щаслива лапка», підтримали проведення DogCosplay на фестивалі попкультури ComiCon тощо.

І це ще не все…

За рік «Фокстрот» вдалося залучити до проєкту покупців, запустивши у продаж благодійні магніти. Кошти від їх продажу спрямовуються на потреби притулків і конкретних тварин. Наразі магнітики можна придбати у 20 магазинах в Києві, та вже цього року компанія має намір збільшити покриття.

Цінною є підтримка соціального напрямку співробітниками компанії. У центральному офісі працівники долучились до збору коштів та корму для тварин у притулках, щоб зробити власний внесок у спільну справу.

Завдяки ж медійній підтримці та зусиллям волонтерів програма поступовими кроками йде до своєї мети: щомісяця 200−300 хвостиків знаходять собі сім’ю. І цього року «Пухнасті друзі в кожен дім» продовжать свою історію: «Фокстрот» разом з партнерами утримуватиме заданий напрям з допомоги, а також буде запущено низку важливих соціальних ініціатив.

«Давайте разом дарувати своє тепло й турботу самотнім тваринкам, вони їм дійсно необхідні!» — закликають у «Фокстрот».

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