Свято 5 лютого: яким святим молитися цього дня і що сьогодні категорично заборонено робити

5 лютого Православна церква згадує мученика Агафія (Агафангела) Римлянина та його наставника єпископа Климента Анкірського, ще одного священномученика за християнську віру. А католики присвятили день мучениці Агаті, одній з ранньохристиянських святих, яка загинула у III столітті у часи гонінь на християн.

У народі називали 5 лютого днем Агафоніка-напівхлібника, оскільки, а цей день перевіряли зроблені на зиму запаси зерна та оцінювали, чи вистачить тієї половини, що залишилася, до нового врожаю.

Климент і Агафій разом займалися цілительством хворих і розрадою стражденних. У день пам'яті священномучеників віруючі просять їх допомогти позбутися тілесних недуг і душевних страждань, наприклад, страшних снів, постійної тривоги. Також Климента та Агафія просять підказати вихід із складної ситуації, допомогти пережити втрату близької людини.

У день Климента та Агафія не звуть гостей у дім і не ведуть порожніх розмов. Натомість весь день проводять у господарських турботах: перевіряють, чи все в будинку працює, як треба, знаходять предмети, речі, які потребують ремонту. Найстаріший одяг або взуття розміщували на ніч біля входу в дім — воно мало переконати злі сили, що брати в житлі нічого і проникати всередину немає потреби.

Морози в день Агафія та Климента провіщали ранню весну.

Рясні снігопади обіцяли добрий урожай зерна.

Якщо день сонячний, то варто чекати на повернення хуртовин та пізню весну.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика, після дня Агафія снігопади посиляться, але ближче до 10 лютого відчутно потеплішає.

Фото pixabay.com

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