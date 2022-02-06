Міжнародний день бармена: історія та традиції свята та чому його відзначають саме 6 лютого

Крім православного свята на честь блаженної Ксенії Петербурзької 6 лютого відзначається також міжнародний день бармена — професійне свято барменів, співробітників установ, які навчають обслуговування відвідувачів та приготування напоїв.

Це свято приурочене до Дня вшанування Римо-католицької церкви пам'яті святого Аманда, який вважається покровителем ресторанів, пивоварів, виноробів та барменів.

Міжнародний день бармена виник 2008 року. Ініціаторами свята стали київський рок-клуб Докер Паб та Міжнародний центр барменів Planet Z. Ідея отримала широку підтримку та поширення в Україні та інших країнах.

Професія бармена у Європі виникла з професії метра-лікерника, яка існувала у першій половині ХІХ століття. З 1966 року щороку відбувається престижний міжнародний конкурс барменів Вacardi-Martini Grand Prix, учасники якого демонструють свою майстерність. Щороку він проводиться у новій країні.

У 2011 році два бармени міланського кафе Данило Торрес та Джанні Кокко потрапили до Книги рекордів Гіннесса. Вони зробили за одну годину 623 чашки кави.

Як і в Україні Міжнародний день бармена відзначається 6 лютого у Росії, Білорусі, Казахстані, Франції, Німеччині, США та багатьох інших країнах світу.

Про те, які православні свята відзначаються у лютому читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Масляна, Стрітення Господнє та ще 8 важливих дат: православний календар на лютий.

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