«Мені буде тебе не вистачати»: у родині екссудді «МайстерШефа» Тетяни Литвинової сталася трагедія

Відома українська кулінарка, експерт шоу «МастерШеф» Тетяна Литвинова, яка часто ділиться з читачами «ФАКТІВ» оригінальними рецептами, осиротіла — на 81-му році помер її батько. Трагічна подія сталася 5 лютого.

За словами Тетяни, останні 10 років далися сім'я нелегко — батькові постійно доводилося боротися за життя, він пережив 5 інсультів, інфаркт та навіть ампутацію.

У мережі Литвинова звернулася до тата, який пішов у вічність, зі словами подяки.

«Останні роки нас дуже зблизили, папуль. Я назавжди залишуся твоїм білявим ангелом, а ти, моїм найкращим Пунечкою.

Дякую за життя. За турботу. За те, що я стала такою сильною та сміливою дівчинкою. Ти пишався мною, я знаю! А мені так подобалося, як ти вмієш радіти та сміятися! Ти дуже любив життя і боровся до останнього, як справжній герой! Мені буде тебе не вистачати, тату», — зізналася вона, показавши своє дитяче фото з батьком та сестрою.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року пішов із життя і батько легендарного півзахисника «Динамо» та збірної України Олега Гусєва. Йому було 68 років.

Фото Instagram Тетяни Литвинової

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