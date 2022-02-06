Григор'єв день: заборони та прикмети народного свята 7 лютого

Після вшанування 6 лютого блаженної Ксенії Петербурзької православні українці відзначають Григор'єв день. Так, 7 лютого віряни вшановують пам'ять архієпископа Григорія Богослова. У народі його прозвали Весновказателем, оскільки з цього дня починався поворот у бік весни.

Григорію Богослову вдалося досягти великих висот на терені проповідей та праць. Він залишив по собі чудові богословські праці. Також Григорія називали вселенським учителем, тому що він мав дар проникати думкою в найглибші таємниці віри і роз'ясняти її істини ясно і дуже точно. Багато фраз з його проповідей взято для святкових піснеспівів.

У Григор'єв день прийнято робити добрі справи, причому не на показ, не хваляючись, а від щирого серця. Також у це свято згадують чужі добрі вчинки та тих, хто їх здійснив.

Торговці носять із собою заздалегідь заговорений шматочок цукру. Вважається, що це обіцяє успіх у комерції.

Народне свято Григор'єв день вважається одним із тих, які пророкують погоду не лише на поточний рік, а й на наступний. Тому ті, хто знає прикмети, дуже уважно стежать за явищами природи, птахами та тваринами цього дня.

Погода з ранку та до обіду передбачає, якою буде перша половина майбутньої зими, а з обіду до ночі — чого чекати у другій половині. Якщо випав сніг, наступна зима прийде пізно. Сильний снігопад у цей день означає, що осінь буде ранньою. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде ранньою. Синиця співає — до швидких морозів.

Також вважається, що квіти, подаровані жінці 7 лютого, приносять щастя. Окрім того, потрібно бути обережним зі словами, оскільки сказане у цей день збувається.

Про те, які православні свята відзначаються у лютому читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Масляна, Стрітення Господнє та ще 8 важливих дат: православний календар на лютий.

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