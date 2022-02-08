Свято 8 лютого: чому на Федора-поминальника дівчатам заборонено знайомитися з хлопцями та довго засиджуватися біля дзеркала

Восьмий день лютого у православному календарі присвячений чудотворцю Феодору Студійському (Студиту), відомому церковному діячеві з Візантії. Ставши ігуменом Студійського монастиря, Феодор набув впливу не лише у церковних інститутах — з думкою священика змушені були рахуватися і патріарх, і сам імператор Костянтин VI.

У народі преподобного Феодора називали Федором-поминальником, оскільки в цей день було прийнято поминати померлих близьких. Також вважалося, що на день Феодора (Федора) грань між нашим та потойбічним світом стає тоншою, душі померлих можуть спостерігати за тим, як живуть їхні спадкоємці. Щоб не ображати пам'ять покійних, на день Федора-поминальника відвідували могили, влаштовувалися поминальні обіди, роздавали їжу нужденним.

Особливо ввічливо в день Феодора обходилися з подорожніми, які потребували допомоги. Вважалося, що душа померлого може повернутися до рідних місць під виглядом незнайомця, тому потрібно зробити все, щоб випадково не образити такого гостя.

На Федора-поминальника дівчатам забороняли знайомитись із молодиками на вулиці. Вважалося, що блукати неприкаяними можуть не тільки чисті душі, а й злі сили, а тому дівчатам на виданні краще не ризикувати такими знайомствами.

Ще однією поганою прикметою вважалося, якщо дівчина довго вдивляється у дзеркало. Наші пращури вірили, що дзеркало за певних обставин може стати коридором у потойбічний світ. Засиджуватися біля такого небезпечного об'єкта не віщувало нічого доброго.

Народні прикмети на Федора-поминальника говорили, що якщо день ясний, то варто чекати потепління. Якщо вдарили морози, то весна буде холодною. Снігопади на Федора-поминальника означали, що весна та літо будуть дощовими.

Фото wikipedia.org

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