Златоустів вогонь: чому 9 лютого категорично заборонено дарувати подарунки

У середу, 9 лютого, віруючі шанують пам'ять про знаменитого богослова та архієпископа Константинопольського Іоанна Златоуста.

Його перу належать знакові для християн праці «Шість слів про священство», «Порівняння влади, багатства і переваги царських з істинною і християнською любов'ю чернечого життя» та «Проти озброєних на тих, хто шукає чернецтво».

За переказами його останніми словами були «Слава Богу за все!» .

Іменини 9 лютого святкують Петро, Іоанн (Іоанн) та Дмитро.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою.

Заборони дня

У цей день не можна мити голову.

Не варто приймати і дарувати подарунки (знову-таки, щоб не стати жертвою псування та пристріту).

Що треба робити

Прийнято поминати близьких та готувати ритуальні страви.

Можна зайнятися розумовою діяльністю та саморозвитком.

День підходить для лікування зубного болю.

Назва «Златоустів вогонь» пов'язана з тим, що цього дня з особливою увагою ставилися до домашнього вогнища та шанували пічний вогонь, який виступав як заступник живлющого сонячного світла у зимовий час. Робилося це для того, щоб закликати до будинку здоров'я та достаток, а на поля — родючість. Затопити піч цього дня треба було так, щоб разом зайнялися всі поліна, і вогнище стало золотим.

Тож наші предки вірили, що 9 лютого за допомогою тепла і вогню можна зцілити будь-які хвороби.

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