Міжнародний день стоматолога: історія, коли та як святкують, кращі листівки та привітання

9 лютого 2022 року лікарі стоматологи у всьому світі відзначають професійне свято — Міжнародний день стоматолога. Дата святкування пов'язана зі святою Аполлонією Олександрійською, яка прийняла мученицьку смерть за небажання відмовитись від віри в Бога. Щоб змусити святу зректися християнства, їй виривали зуби, а потім спалили на багатті.

Саме Аполлонія Олександрійська за її подвиги була обрана покровителькою зубного болю. Вважається, що свята допомагає всім, у кого болять зуби. У народі існує одне повір'я: щоб вгамувати зубний біль, достатньо лише згадати ім'я святої.

Зараз, за деякими даними, 95−98% дорослого населення мають запломбовані зуби, і це — плоди праці наших стоматологів.

У професійне свято дантистів привітайте всіх, хто лікує ваші зуби і допомагає залишатися їм здоровими.

Сподіваємось, у цьому вам допоможуть барвисті листівки і добрі слова.

***

Кожен з болем зубним був знайомий,

І кожен знає, фішка в чому,

До останнього вдома з болем ти сидиш,

А потім швидше вітру до стоматолога летиш.

З Днем стоматолога Вас вітаю,

Знак подяки висловити Вам бажаю,

Хай Вам у житті щастить завжди,

Хай шлях Ваш висвітлюють щасливі зорі.



***

Ви — кошмар для дорослих і дітей!

Не зустрінеш у вас пацієнтів веселих,

Проте знаю — немає людини добріше,

Я вітаю з Днем стоматолога вас!

Бажаю, щоб виходячі від вас пацієнти

Посмішкою щастя освітлювали все навколо,

Нехай у вашому житті будуть кращі моменти,

І стане приємним звук бор-машини!

***

«Стоматолог — добрий лікар!

Зубки від нього не ховай.

Він допоможе, зцілить

Карієс, пародонтит.

Ми бажаємо Вам здоров'я,

Щастя, радості, тепла.

Життя легкого, безтурботного,

Світла, доброти, добра.

Вам бажаємо компліментів.

Сміливих, щедрих пацієнтів,

Щоб вони Вас не боялися

І ширше посміхалися".

***

«Шановні наші стоматологи, нехай сьогодні справді білосніжні посмішки цвітуть на обличчях мільйонів ваших вдячних пацієнтів. Ви гідні усіляких теплих слів, адже ви завжди з розумінням ставитеся до нас, які крутяться у кріслі та нашим дітям, коли ті відмовляються відкривати рота. Зі святом!» «

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про важливість вітаміну «D» для здоров'я кісток, зубів та м'язів.

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