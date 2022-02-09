Сніжана Єгорова знову оскандалилася, назвавши українських дітей «яничарами»

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова, котра зізналася в любові до Путіна, образила всіх українських дітей, назвавши їх «яничарами» та «зрадниками». Дісталося і Верховній Раді, яку, за словами Єгорової, вигодувала «отруйними грудьми» Ірина Фаріон. Заяви прозвучали у прямому ефірі під час спілкування телеведучою з глядачами її YouTube-каналу.

На її думку, «згубний вплив Заходу» призвів до того, що «наші діти виявилися абсолютно дурними, неосвіченими і позбавленими дару передбачення».

«Ми пропустили ціле покоління дітей, які вже навчалися в оновленій версії нової української школи. Для яких підручники писали наші західні партнери. Які у нас під боком із наших власних дітей сформували манкуртів, яничарів, ворогів та зрадників, які нам розповідатимуть, що вони сильні і у них усі попереду. І впевнені в тому, що їм потрібно завойовувати місце під сонцем. Їм вкладають у свідомість, що всіх людей, народжених у „совку“, треба закатати в асфальт, і тоді настане їхнє щасливе майбутнє», — підвищила «градус» телеведуча.

Зрештою, на її думку, українських дітей «хочуть засунути до троянського коня… і відправити його на таран великої російської культури».

Знайшла Єгорова і на запитання, навіщо все це Заходу треба. За її словами, іноземцям потрібно, щоб «ми посварилися, воювали, ненавиділи один одного, щоб земля стала безлюдною та нічиєю. У цей час вони викуплять ці землі і стануть власниками їхніх ресурсів».

Примітно, що у коментарях під відео немає жодного негативного — їх просто видалили.

Нагадаємо, Єгорову розкритикувала навіть її власна старша дочка, проте подруга та колега з цеху заступилася за неї саме як за багатодітну матір.

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