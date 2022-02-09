«Ні руки помити, ні телефон підзарядити, з туалетом проблеми»: українець пожалівся на «пізнавально-розважальну подорож» у фірмовому потязі

«Укрзалізниця» знову спровокувала скандал якістю поїздки, цього разу — у фірмовому поїзді Київ-Запоріжжя. Умовами та ціною проїзду (769 грн) обурився один із пасажирів, журналіст Євген Чечерінда.

У соцмережі він повідомив, що у вагоні не працював туалет, тому «за зручностями» доводилося йти до сусіднього, але й там працював лише один із двох туалетів.

Крім того, неможливо було зарядити телефон (у розетках не було електрики).

«Неможливо було помити руки, тому що не було води в туалетах, але неможливо було пописати, тому що в модних сучасних унітазах і так до країв було сечі, яка просто не змивалася. Але туалет при цьому не закривали. У сусідньому вагоні номер 2 також працював лише один туалет, на іншому ж висіла табличка — «туалет не працює», — розповів Чечерінда.

На довершення за пляшку питної води треба було віддати 10 гривень і за кожним провідником бігав у сусідній вагон.

«Одним словом, — дякую рідна Укрзалізниця, що за якісь 30 $ влаштувала для мене таку пізнавально-розважальну подорож! Добре, що спілкування з тобою було недовгим», — підбив підсумок поїздки Чечерінда.

У коментарях на повідомлення відреагував член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. За його словами, під час руху вийшов з ладу генератор, а потім новий (!) вагон був аварійно підключений до сусіднього, тому додаткові сервіси (до них чомусь і змив туалету) не працювали.

При цьому він пообіцяв, що кожен пасажир, який звернеться до компанії, отримає безкоштовне користування сервісами лаунж-зони на залізничному вокзалі, а керівництво розбереться з тими, хто випустив у рейс несправний вагон.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниці» довелося перевіряти і всі вокзали країни — після інциденту в Дніпрі, де під час планових регламентних робіт із заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра обірвався трос і люстра впала на підлогу.

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