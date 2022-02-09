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Суспільство та люди

«Цукерки таке, а Обухівська — класика»: в мережі обговорюють продаж товарів «Укрпоштою», Смілянський назвав суму доходу

14:17 9 лютого 2022
Супутні товари

У мережі розгорілися суперечки навколо доцільності продажу т.зв. супутніх товарів у відділеннях «Укрпошти». Дискусію спровокувала журналістка Наталка Макогон, яка розповіла на Facebook про досвід власної родини.

Так, чоловік Макогон пішов забирати посилку, а повернувшись, обурився з приводу доцільності перетворення відділення пошти на магазин продовольчих і господарчих товарів. Втім, коли наступного дня він знову вирушив на пошту, вже купив там і цукерки, і туалетний папір.

Журналістка припустила, що продаж товарів у поштових відділеннях приносить компанії сотні мільйонів, якщо не мільярд.

«Цукерки виявилися такими собі, а „Обухівська“ — класика, тут нічого сказати», — підсумувала авторка поста.

На допис відгукнувся голова правління «Укрпошти» Ігор Смілянський, який підтвердив, що ці доходи досить значні.

Втім, чимало інших коментаторів були згодні з думкою про недоцільність «супутньої» торгівлі.

Зазначимо, що наразі у відділеннях «Укрпошти» можна не тільки відправляти і отримувати посилки і листи та купити супутні товари, але і зробити щеплення від коронавірусу.

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