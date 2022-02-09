За даними опитування Info Sapiens, лише 8% курців та 6% населення вважають, що держава докладає достатньо зусиль для боротьби з нелегальними сигаретами. Абсолютна більшість як курців (73%), так і населення (78%) вважають, що зусиль держави недостатньо або що їх немає взагалі.

Нагадаємо, що середньорічний рівень нелегального ринку цигарок зріс з 10% у 2020 році до 16,9% у 2021 році і продовжує зростати.

Згідно з результатами дослідження, 56% курців бачили нелегальні цигарки у продажу.

При цьому 87% курців вважають, що курці свідомо купують нелегальні сигарети через те, що вони дешевші. 78% курців стверджують, що, якби ціна легальних та нелегальних сигарет була однакова, вони віддали б перевагу легальним сигаретам. Ще 7% сказали, що купують лише легальні цигарки. Загалом лише 4% сказали, що купили б нелегальні сигарети за тією самою ціною, що й легальні, якби вони продавалися у зручному місці. 39% курців не можуть відрізнити нелегальні цигарки від легальних.

«Курці дещо рідше визнають проблеми, які породжує нелегальний ринок цигарок, ніж ті, що не палять. Так, на думку населення України, основними проблемами, що породжують нелегальний ринок цигарок, є залучення молоді до куріння через їх доступність та дешевизну (38% громадян відзначили цю проблему, тоді як серед курців лише 28%), невідомий вплив на здоров'я населення -за сумнівної якості (34% та 29% відповідно) та втрати надходжень до бюджету (32% та 33% - тут думки курців та некурців співпали). Також 24% громадян загалом та 26% курців вважають нелегальні цигарки найважливішим джерелом фінансування організованої злочинності», — йдеться у соцопитуванні.

Абсолютна більшість курців — 77% - вважає, що державі, легальному бізнесу, суспільству потрібно боротися із нелегальним ринком цигарок. Серед некурців ця частка становить 91%, серед населення — 87%.

За даними соціологів, якщо населення в цілому найчастіше вважає, що для боротьби з нелегальним ринком сигарет потрібна ефективніша робота правоохоронних органів (40%), то курці найчастіше вважають, що необхідне припинення зростання цін на цигарки (49%).

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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