Виставка робіт Марії Примаченко та проєкт «Тіні незабутніх предків»: куди піти у Києві у вихідні

10 лютого — балет «Данте»,

11 лютого — опера «Моцарт і Сальєрі» та балет «Широко заплющені очі»,

12 лютого — опера «Набукко»,

13 лютого — балет «Ромео і Джульєтта»,

15 лютого — балет «Весілля Фігаро»,

16 лютого — опера «Кармен».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.

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До 14 лютого в Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставка «Ніч. Відбиток часу». Представлені живопис та графіка Анатолія Криволапа, Архіпа Куїнджі, Миколи Глущенка, Григорія Світлицького, Тараса Шевченка.

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: від 50 грн.

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До 20 лютого в галереї Portal можна відвідати виставковий проєкт Вікторії Адкозалової «Тіні незабутніх предків», на якому представлені зооморфні образи тварин, що знаходяться на межі зникнення.

Адреса: вул. Трьохсвятительська, 11.

Вхід вільний.

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До 20 лютого в галереї «Гама» діє виставка натюрмортів сучасних українських художників «Про що вони мовчать?».

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 9 (біля Маріїнського парку).

Ціна: 50 грн.

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До 21 лютого в Музеї історії Києва триває персональна виставка відомого українського художника Антона Логова «Всесвіт». До 8 березня — виставка радянського пропагандистського мистецтва «Червоний шум».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Ціна: 50—100 грн.

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До 26 лютого у центрі сучасного мистецтва «Білий Світ» проходить персональна виставка живописця Анатолія Варварова.

Адреса: вул. Пушкінська, 21а.

Вхід вільний.

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До 27 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка триває виставка робіт Марії Примаченко.

Адреса: бул. Шевченка, 12.

Ціна: від 50 грн.

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До 28 лютого в хабі «Культурний гараж» діє виставка художниць Катерини та Тетяни Очередько. В експозиції представлені живопис, графіка з різноманітними техніками друку: офорт, ліногравюра, шовкографія. Також пройдуть публічні заходи, лекції та майстер-класи за участі авторів.

Адреса: вул. Миколи Грінченка, 18.

Вхід вільний.

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До 27 лютого в Мистецькому артпросторі Avangarden Gallery проходить персональна виставка сучасного молодого художника Сергія Кондратюка To the moon.

Адреса: вул. Січових стрільців, 23а.

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До 6 березня в галереї Vakulenko Art Consulting триває виставка художника Михайла Хіміча «Мій Ікіґай». В експозиції: гравюри про Японію очима українців.

Адреса: вул. Костьольна, 8.

Вхід вільний.

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Нагадаємо, з 7 лютого тисячу гривень за вакцинацію можуть отримати також підлітки та використати її, купуючи квитки на концерти, у музеї й виставки.

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