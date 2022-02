У молодій сім'ї харків'янина Євгена Неживого трапилося лихо. У його дворічного сина Альоші діагностували гострий мієлоїдний лейкоз.

Хлопчику потрібна операція з пересадки спинного мозку. Її можуть зробити в Туреччині, але коштує вона 120 тисяч доларів (понад 3 мільйони гривень). Батьки таких грошей не мають. Сума для молодої сім'ї є надхмарною, пише «Телеграф».



Наразі збір коштів уже йде. Поки що вдалося зібрати лише близько третини всієї суми.

Небайдужі люди жертвують хто скільки може. Гроші перераховують з різних куточків України та навіть з-за кордону.

10-річна дівчинка Вікторія Мосійчук з Вараша на Рівненщині, щоб допомогти маленькому Альоші, вирішила виставити на аукціон свої картини.

У художниці-початківці є 5 робіт. Усі охочі можуть придбати картини, стартова ціна кожної 500 гривень. Ставки приймаються до 20 лютого.

Телеграф також публікує реквізити рахунків батьків хлопчика, куди можна перерахувати гроші для порятунку дитини.

Рахунки

Карта тата PrivatBank: Неживий Євген Олексійович (₴, UAH): 4149 4993 9541 9888

IBAN (UAH): UA033052990262096400926608768

Monobank (UAH): 5375 4141 0759 6842

Monobank (USD): 5375 4188 0228 6674

SWIFT / BIC CODE: PBANUA2X

Bank name: PRIVATBANK

Bank Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

IBAN: UA033052990262096400926608768

FULL NAME: Nezhyvyi Yevhen

Address: 61000, Ukraine, reg. Kharkivska, с. Kharkiv, st. Velika Panasivska, будівля. 230, fl. 31

PayPal: [email protected] (Карандашова Євгенія/Evgeniya Karandashova — she is our volunteer)

Western Union: Nezhyvyi Yevhen

Bitcoin: 3HSSXZ9bgTHjzNAxsFuFhAfcLFMjniQ3y6

Ethereum: 0xAC1aB420598cAc21aA1999237f49c28DbE2F4133

ДЛЯ ПЕРЕКАЗІВ З РОСІЇ — Сбер: 2202 2011 0919 3033 (Карандашова Євгенія — Євгенія волонтер й допомагає зі збором).

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію маленького Діми з Одеси, якому вкололи найдорожчий у світі препарат, що рятує життя. Ін'єкцію вартістю понад 2,15 млн доларів дитині зробили у дитячій лікарні міста Сан-Антоніо (США).

Фото https://telegraf.com.ua/

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter