27.80 / 28.02 31.67 / 32.04
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Померла невістка Геннадія Кернеса

19:07 10 лютого 2022
кернес

У Харкові померла Яна Кернес — невістка Геннадія Кернеса, дружина старшого сина екс-мера. Про це повідомляє Newsroom. За інформацією агентства, Яна Кернес довго і тяжко хворіла.

Депутат Харківської облради Кирило Кернес підтвердив, що дружина пішла з життя.

У Яни Анатоліївни Кернес у Харкові була приватна нотаріальна практика. Її чоловіка Кирила Кернеса у 2020 році обрано депутатом Харківської облради, а до цього він був заступником директора Харківського міського бюро технічної інвентаризації. Пара виховувала доньку Кіру та сина Луку.

Нагадаємо, про смерть Геннадія Кернеса було оголошено 17 грудня 2020 року. Спадкоємцями стали вдова Оксана Гайсинська та троє дітей Родіон, Кирило та Даніїл.

Фото gepard59/Instagram

2550

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

кернес

Померла невістка Геннадія Кернеса

пиріжки

Бюджетна страва від Людмили Борщ: «ледачі» домашні пиріжки — готуються на сковорідці, але смак забути неможливо

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.