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Суспільство та люди

Нардепка Устінова повідомила, що народжуватиме у США

14:38 11 лютого 2022
устінова

Народна депутатка від «Голосу» Олександра Устінова зараз на останніх термінах вагітності і народжувати доньку збирається у США. Нардепка пояснює, що хотіла, щоб на пологах був присутній її чоловік, який уже три роки працює у Штатах і не може надовго приїхати до України.

«Мій чоловік живе і працює в США, і я хочу, щоб він був на пологах і допомагав перший час», — каже Устінова.

Недоброзичливцям, які побачили в американських пологах якийсь прихований умисел, Устінова відповіла твердо. «Щоб уникнути всіх майбутніх питань, донька буде громадянкою України», — запевняє вона.

Після пологів депутат має намір повернутися до України. «Після народження дитини сидіти в декреті не збираюся. Дуже багато роботи в Раді… Якщо все буде добре (а як інакше), вийду дуже скоро на роботу вже в статусі мами», — обіцяє Устінова.

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Фотографії Oleksandra Ustinova/Facebook

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