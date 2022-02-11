Нардепка Устінова повідомила, що народжуватиме у США

Народна депутатка від «Голосу» Олександра Устінова зараз на останніх термінах вагітності і народжувати доньку збирається у США. Нардепка пояснює, що хотіла, щоб на пологах був присутній її чоловік, який уже три роки працює у Штатах і не може надовго приїхати до України.

«Мій чоловік живе і працює в США, і я хочу, щоб він був на пологах і допомагав перший час», — каже Устінова.

Недоброзичливцям, які побачили в американських пологах якийсь прихований умисел, Устінова відповіла твердо. «Щоб уникнути всіх майбутніх питань, донька буде громадянкою України», — запевняє вона.

Після пологів депутат має намір повернутися до України. «Після народження дитини сидіти в декреті не збираюся. Дуже багато роботи в Раді… Якщо все буде добре (а як інакше), вийду дуже скоро на роботу вже в статусі мами», — обіцяє Устінова.

Фотографії Oleksandra Ustinova/Facebook

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter