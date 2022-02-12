Народне свято 13 лютого: що наші пращури обов'язково робили в день Микити-пожежника

Після того, як православні українці відзначили Собор трьох святителів, 13 лютого віряни відзначатимуть свято Микити-пожежника. Цього дня церквою вшановується пам'ять святого Микити Печерського, єпископа Новгородського, самітника. У народі його вважають покровителем вогню, захисником від пожеж, блискавок та палючого сонця.

В юності Микита був ченцем Києво-Печерського монастиря. Незабаром він вирішив стати самітником. Незважаючи на те, що його відмовляли від цього старші та досвідченіші брати та ігумен, Микита наполіг на своєму.

Перебуваючи в затворі, юний ченець зазнав спокуси диявола. Той з'явився перед юнаком у образі Ангела. За його пособництва Микита став краще за інших знати книги Старого Завіту, але про Євангеліє навіть чути не хотів. Зрозумівши, що сталося з молодим ченцем, старі брати за допомогою молитов змогли відігнати від нього демона.

Подальше життя Микити проходило в суворому посту, молитвах і прагненні смирення і лагідності. Пізніше його поставили єпископом у Новгород. За святість життя Бог нагородив Микиту чудотворним даром. Історія свідчить, що він спромігся викликати дощ під час сильної посухи, а також припинити пожежу.

Цього дня віруючі моляться святому Микиті, щоб убезпечити себе та своє житло від пожежі. Вважається, що в цей день пустує лісовик. Якщо він осідлає коника на даху, то будинок обов'язково похитнеться. Тож за житлом треба уважно спостерігати.

Наші пращури вірили, що якщо в печі дрова не розгоряються і димлять, значить, скоро настане відлига. Білий колір у печі означає ранню весну та потепління, а червоний — швидкі морози. Якщо кричали ворони, то скоро буде завірюха.

Також вважалося, що ввечері з дому виходити не можна — може бути пороблено.

Також зазначимо, що 13 лютого відзначається Всесвітній день радіо. Це професійне свято тих, чия діяльність пов'язана із галуззю радіозв'язку. Його відзначають щороку починаючи з 2012 року за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО. Дата проведення обрана не випадково — саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого була розташована в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

Про те, які свята чекають українців у лютому читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Масляна, Стрітення Господнє та ще 8 важливих дат: православний календар на лютий.

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