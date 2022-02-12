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Суспільство та люди

«Коронавірус затоптали»: відео з відкриття нового секонд-хенду в Херсоні схвилювало мережу

13:42 12 лютого 2022
«Коронавірус затоптали»: відео з відкриття нового секонд-хенду в Херсоні схвилювало мережу

У Херсоні з такою радістю зустріли відкриття чергової крамниці «Одяг з Європи», що ледь не затоптали одне одного. Кадри того, що відбувається, виклали в місцевий паблік і вони спровокували бурю емоцій.

Адже покупці геть-чисто забули про соціальну дистанцію, та й маски далеко не всі одягли правильно. І це не дивлячись на зростання захворюваності на COVID-19 і на те, що в регіоні діють усі обмеження «жовтої» пандемічної зони.

При цьому одні користувачі хейтили натовп, який нехтував усіма пандемічними нормами, а інші, навпаки, жаліли покупців, мовляв, вони живуть на межі бідності, тому просто змушені йти на штурм подібних точок.

Проте більшість коментаторів все ж таки нагадала, що в країні заборонено скупчення людей через небезпеку поширення коронавірусу.

Заради справедливості зазначимо, що подібні картинки можна спостерігати і в інших містах України.

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