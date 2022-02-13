День святого Валентина: найкращі листівки та вітання зі святом

В Україні 14 лютого українці традиційно відзначатимуть головне свято всіх закоханих — День святого Валентина.

Цього дня прийнято вітати своїх коханих, надсилаючи їм листівки та вірші.

З днем святого Валентина,

Жити добре та щасливо.

Бути на любов багатим,

Святкувати в парі свято!

Щоб могутній Валентин

Кращих надавав подій.

Та життя було, мов, в казці:

Щирим на любов, прекрасним!

В день святого Валентина

Почуття в нас лебедині:

Вірність, чуйність і кохання,

Валентинки й привітання.

Нехай будуть завше в серці

Почуття лише взаємні,

Музика мажорних терцій

Й поцілунки лиш приємні!

З Днем святого Валентина!

Ви смакуйте, наче вина,

По ковтку любов прекрасну,

Обіймалися щоб часто!

Ви ласкаві будьте, ніжні,

Хай кохання білосніжне

Весь заполонить Ваш світ

На багато довгих літ!

З Днем святого Валентина,

Накриє щастя хай лавина,

Чекають хай палкі зізнання,

Взаємне, пристрасне кохання!

Тобі бажаю в парі бути,

Щоб не шукать червону руту,

А берегти оте єдине

Своє кохання, що не гине!

Яка чудова нині днина,

Ще й свято гарне — Валентина.

Дозволь сердечно привітати,

Кохання, звісно ж, побажати!

Нехай кипить у тілі пристрасть,

І діамантовим хай блиском

Сіяють від кохання очі,

І чоловічі, і жіночі!

Зі святом чудовим вітаю.

Кохання безмежного я побажаю,

Щоб втілив всі мрії святий Валентин,

Від щастя ви сяяли неначе бурштин.

Щоб ці почуття були всі взаємні

І кожного дня поцілунки приємні.

Щоб радість приносило це кохання,

Здійснились всі мрії і всі сподівання.

Як писали «ФАКТИ», цьогорічний День святого Валентина припадає на дуже сприятливий період. Місяць знаходиться у фазі зростання, жодна з планет не буде ретроградною, а тому є всі шанси, що романтичне свято складеться якнайкраще. Астролог Ліза Стардаст склала гороскоп на цей день для всіх знаків зодіаку.

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