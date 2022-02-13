На Трифона гнали мишей та грали весілля: традиції та прикмети народного свята 14 лютого

Віруючі українці 14 лютого 2022 року, окрім Дня всіх закоханих, відзначають також Трифонів день. У церковному календарі це дата вшанування пам'яті святого мученика Трифона, якого в народі вважають покровителем подружжя та сім'ї.

Батьківщиною Трифона була сучасна Туреччина. Ще в підлітковому віці Бог нагородив його даром зцілення всіляких хвороб і вигнання демонів. Останнє принесло йому популярність завдяки нагоді, коли він позбавив біса дочку правителя Риму Гордіана. Також, завдяки своєму дару, Трифон врятував рідне село з голоду. Якось на врожай напали шкідники, яких святий прогнав за допомогою молитви.

Коли до влади прийшов безжальний правитель Декій, який ненавидів християн, Тріфон був заарештований і доставлений на допит. Після численних катувань його засудили до страти. Але Бог забрав душу мученика, перш ніж меч ката був занесений над його головою.

Цей день вважається сприятливим для вигнання мишей. Раніше цим займалися знахарі. Вони проводили спеціальні обряди, які могли вигнати гризунів навіть за межі селища, не кажучи вже про будинок.

У Трифонів день часто грають весілля, бо незабаром настає багатоденний Великий піст, протягом якого церква забороняє будь-які веселощі. Дівчата, яким хочеться завести сім'ю або знайти свою другу половинку, ворожать у це свято на нареченого.

Вважалося, що якщо увечері на Трифонів день буде туман, то ранок наступного дня буде теплим. Якщо небо вночі чисте та зоряне, то весна прийде із запізненням. Мороз у Трифонів день говорить про те, що весна настане пізно і буде мерзлою. Якщо йтиме сніг, значить, навесні буде багато дощів.

Також наші пращури вірили, що дана в цей день клятва оберігає закоханих від спокус.

Раніше «ФАКТИ» опублікували вітання та листівки, адресовані коханим.

Також нагадаємо, що 15 лютого відзначається велике свято Стрітення Господнього.

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