З Днем комп'ютерника: цікаві привітання та листівки

14 лютого, окрім Дня святого Валентина, відзначають ще й неформальний День комп'ютерників та всіх причетних до IT-індустрії. Святкування можна розтягнути на два дні та охопити досить широку аудиторію, оскільки 14 лютого своє 17-річчя відзначає відеохостинг YouTube, а 15 лютого вважається днем народження комп'ютера — виповнюється 76 років з того часу, як у Філадельфії у Пенсільванському університеті було представлено ENIAC.

Перший повністю електронний програмований комп'ютер збирали близько трьох років, важив пристрій 27 тонн і займав понад 60 квадратних метрів.

2011 року у Філадельфії вирішили відзначати 15 лютого як День ENIAC. Поступово ініціатива розрослася до святкування Всесвітнього дня комп'ютерів (World Computer Day).

Вітаємо з Всесвітнім днем комп'ютерів та комп'ютерних геніїв!

Бажаємо швидко завантажуватися знаннями та відформатувати негатив зі свого життя!

Бажаємо не мати проблем ні з програмами, ні з технікою, ні з людьми!

Нагадаємо, в календарі є також неофіційне свято всіх програмістів. Його відзначають у 256 день року, і в 2022-му свято випаде на 13 вересня.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter