«Донька просила складнішу вправу, бо до цієї підготувалась за місяць»: 11-річна українська гімнастка встановила рекорд Гіннесса

11-річна гімнастка Софія Тепла з міста Подільськ Одеської області встановила в Італії світовий рекорд та потрапила до Книги рекордів Гіннесса у номінації «Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів у потрійній гімнастичній складці». Дівчинці вдалось подолати цю відстань за 10,49 секунди та обійти попередню рекордсменку-китаянку майже на дві з половиною секунди! Про унікальну «каучукову дівчинку» та її заповітну мрію «ФАКТАМ» розповіла мама.

«Софія на дієтах не сидить, навпаки, любить гарно поїсти»

— Нас досі переповнюють емоції! Навіть не віриться, що ми рекордсмени світу, — ділиться з «ФАКТАМИ» мама дівчинки Марина Тепла. — Моя Софійка — звичайна дитина, та й спортсменів у нашій родині не було. А почалось все ще у трирічному віці, коли донька переглядала телешоу «Україна має талант» й захоплювалась акробатичними виступами. Деякі пробувала скопіювати вдома, влаштовуючи нам цілі концерти. То ж ми з чоловіком зрозуміли, що пора Софію віддати на спорт.

Але в нашому невеличкому Подільську гуртків з циркового мистецтва та гімнастики не було, й у мене виникла ідея відкрити таку школу. На той час я працювала прессекретаркою нашого мера, й мене практично ніхто не зрозумів. Не вірили, що маючи дипломи технолога та журналіста я зможу бути успішною у цій сфері.

Мама «каучукової дівчинки» Марина Тепла

Спершу у нашій школі заняття з циркового мистецтва вела майстер спорту з гімнастики, але потім вона пішла у декрет, повернулась до Одеси. Й тут я вирішила, що пора. Я переймала майстерність у досвідчених спортсменів, їздила на курси, навчалась онлайн. Так, було складно, але бажання досягти успіху перемогло. Й сьогодні у моїй школі навчаються понад 200 дітей, багато з них можуть похвалитись чудовими здобутками. З кожного фестивалю ми повертаємось із медалями.

Дочка Софія, зізнається мама, дуже здібна дівчинка:

— Попри те, що це моя дитина, у мене ставлення до неї, як до інших. Жодних потурань! Хоча, якщо чесно, інколи хочеться підійти та пожаліти, коли щось не вдається. Але всі емоції залишаємо на потім.

Софія навіть занадто працелюбна та старанна. Займається тричі на тиждень по півтори години, інколи залишається й тоді, коли я даю індивідуальні уроки іншим дітям. Й самостійно працює. Вдома постійно дивиться фільми стоячи на руках, чистить зуби за допомогою ніг. На дієтах не сидить, навпаки, любить гарно поїсти.

Софійка може чистити зуби за допомогою ніг

У це важко повірити, але за вісім років занять дочка отримала перемогу на всеукраїнських та міжнародних конкурсах понад 400 разів. Спочатку то була естетична гімнастика, потім циркове мистецтво, тому що там більше перспектив і менше комерції — безплатна участь в конкурсах. Й за кордоном таких спортсменів цінують! Чотири роки тому донька встановила національний рекорд із кількості трюків в одному танці, виконавши 111 акробатичних елементів за чотири хвилини. Вона вийшла на сцену «Україна має талант» й отримала чотири «так», але до фіналу її не відібрали.

«Сам Папа Римський відзначив талант Софії та вручив їй подарунок»

— Та найбільше донька пишається золотою медаллю циркового фестивалю в Італії, виборола її у 2019 році, — продовжує Марина. — Сам Папа Римський був вражений талантом Софії й презентував їй особистий подарунок — католицьке розп'яття.

У 2019 році Софія Тепла виборола золоту медаль циркового фестивалю в Італії

А організатори настільки захопились талантом Софійки, що знайшли її в соцмережі та запросили на березень 2020 року у Мілан на шоу рекордів Гіннесса. Ми довго думали, що ж показати глядачам й у чому будемо найкращими. Оскільки Софійці найкраще даються силові виступи й вона без проблем відтискається на руках, то ж обрали contortion roll — це гімнастична вправа, під час якої людина котиться у прогині у спині, водночас ноги мають бути біля обличчя, а саму вправу виконують на великій швидкості. Складність у тому, що ти маєш бути сильним, гнучким і швидким. Таке роблять одиниці у світі! На той час світовий рекорд у цій вправі був зареєстрований китаянкою — вона це зробила за 15,5 секунди. Донька опанувала трюк за місяць. Ще й жалілась, що легко далось й, може, краще обрати щось складніше.

Родина Теплих вже й валізи зібрала до Італії, але через пандемію все скасували.

— Було сумно, ми вже й надію втратили й не вірили, що коли-небудь поїдемо до Мілану, — розповідає мати дівчинки. — Аж тут нещодавно зателефонували з Італії й знову нас запросили. Щоправда, відбулись певні зміни. Бо вже у 2021 році рекорд, який ми готували, побила 11-річна Чень Чжоуян з Китаю, їй вдалося зробити потрійну складку і пройти 20 метрів за 13,2 секунди. Й ми знову почали багато тренуватись. Через місяць наш результат уже був кращим.

Минулого тижня ми вилетіли з України. Трохи переживали, бо покриття нове і слизьке. Боялась, аби дочка не впала. Перед виступом залишила дитину на кілька хвилин, вона повинна залишитись сама із собою. Це допомагає зібратись.

Коли на табло побачила результат 10,49 секунди, то не могла повірити. Щастю не було меж. Після встановлення світового рекорду зал не стримав овацій. Італійці дуже емоційні, дехто навіть не плакав. В них нема таких циркових шкіл й настільки сильних виступів.

Софія Тепла після встановлення рекорду

Окрім диплому, Софії вручили 2000 євро та костюми для виступів. Вже телефонували з Португалії та запросили Софійку на фестиваль. Наступним етапом, важливим у кар'єрі дочки, буде участь у міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло, який називають Олімпійськими іграми для циркачів. Відбудеться він у 2023 році.

Софія не любить давати інтерв’ю й навіть засмутилася, коли побачила в аеропорту журналістів. Й свій світовий рекорд вважає черговою сходинкою у житті. Чесно кажучи, ми встановили його не заради того, щоб стати найкращою серед інших на планеті.

Якщо Софія захоче бути цирковою артисткою, то всі ці здобутки допоможуть їй стати високооплачуваною. Не приховую, найбільша мрія дочки — стати частиною знаменитого Цирку дю Солей. Так, дехто вважає, що дочка ледь не зазнає тортур і цілодобово тренується і що з роками в неї будуть проблеми із суглобами. Ні, вона обожнює спорт, а з правильною технікою виконання вона завжди буде здоровою.

239

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter