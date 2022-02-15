Стрітення Господнє: найкращі листівки та вітання зі святом

У вівторок, 15 лютого, через 40 днів після Різдва Христового, відзначається велике християнське свято — Стрітення, що у перекладі зі старослов'янської означає «зустріч» та «радість».

За переказами, цього дня до Єрусалимського храму батьки принесли Ісуса, де їх зустрів старець Симеон.

Цього дня Митрополит УПЦ Єпифаній привітав віруючих зі святом, зазначивши: «На Стрітення Господь не відкрив Себе ні царям, ні вельможам, але відкрився праведникам, які упокорювали себе і чекали на Нього в молитві та ревній вірі. Щоб пізнати Бога, зустріти Його, маємо не гнатися за багатствами світу, владою та почестями, але наслідувати приклад праведників».

У день Стрітення Господь не відкрив Себе ні царям, ні вельможам, а відкрився праведникам, які упокорювали себе та чекали на Нього в молитві та ревній вірі. Щоб пізнати Бога, зустріти Його, маємо не гнатися за багатствами світу, владою та почестями, але наслідувати приклад праведників. pic.twitter.com/JsVTIlWiRB — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) February 15, 2022

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Вітаємо зі святом Стрітення Господнього! Бажаємо вам душевної теплоти, постійної гармонії, благополуччя у житті та великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у скрутну хвилину.

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Зі Стрітенням Господнім! Бажаємо Вам Божої допомоги у всіх справах, нехай все лагодиться та виконується легко, нехай Ангел-охоронець стане Вашим надійним провідником, будьте здорові та успішні!

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У це велике свято хочеться побажати добра та миру в душі! Щоб на шляху зустрічалися тільки добрі люди і приходили лише приємні звістки. Нехай Бог буде милостивий і обдарує терпінням, мудрістю, позбавить бід.

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У свято Стрітення Господнього від душі бажаємо добра і справжніх чудес у житті, достатку, здоров'я, неймовірної краси та радості. Бажаємо з відкритим серцем зустрічати новий день і проживати його з вірою, любов'ю, миром та щастям!

https://otkritkiok.ru

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Зі Стрітенням Господнім! Нехай із Вашого життя назавжди підуть холоди, зникнуть злість і нерозуміння, нехай у серці розквітне весна і прожене смуток. Бажаємо, щоб Ваше життя було щасливим і радісним.

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Більше про це свято читайте в ексклюзивному матеріалі «Стрітення Господнє: історія свята, що потрібно зробити і як молитися цього дня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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