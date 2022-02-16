День військового журналіста України: історія та традиції

У середу, 16 лютого, в Україні відзначають День військового журналіста, який заснували у 2018 році.

Ця дата була обрана не просто так. Шість років тому, 16 лютого 2015 року, під Дебальцевим загинув капітан третього рангу Дмитро Лабуткін — редактор телерадіостудії Міністерства оборони України «Бріз».

Цього дня вітають воєнкорів та згадують журналістів, які загинули у боях з окупантами, вставши на захист країни.

Фото Оперативного командування "Захід"

У Національній спілкі журналістів України згадали і про інших співробітників ЗМІ, які загинули на Донбасі. Так, у вересні 2014 року у Новоайдарському районі Луганської області під залпами «смерчів» загинув співробітник «Укрінформу» Олег Задоянчук, а у жовтні під Щастям — львівський журналіст Віктор Гурняк. У січні 2015 року не стало захисника ДАПа Олександра Чернікова з Дніпра, а у лютому того ж року в районі Донецького аеропорту загинув фотокореспондент Сергій Ніколаєв.

Фото Канівської міськради

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Фото Pro Putivl

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Фото armyinform

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Нагадаємо, що 16 лютого став ще й Днем єднання — відповідний указ напередодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Фото зі сторінки 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у соціальних мережах

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