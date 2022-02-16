«Переполох» в Одесі: мешканці міста масово кинулися оформляти закордонні паспорти

Після того, як деякі країни закликали громадян залишити Україну через можливий напад Росії, в Одесі місцеві жителі активізували оформлення закордонних паспортів.

Про це повідомляє видання 8NEWS, кореспондент якого спостерігав черги у кількох паспортних сервісах. Видання, посилаючись на міграційну службу, пише, що попит на паспорти для виїзду за кордон виріс у кілька разів.

Якщо раніше щодня видавалося близько сотні паспортів, то наразі — до 350−400 штук. У міграційній службі додали, що основний наплив охочих отримати закордонний паспорт стався після того, як Ізраїль оголосив про евакуацію своїх громадян з України.

Нагадаємо, що американський президент Джо Байден закликав громадян США покинути Україну, заявивши, що Вашингтон не відправлятиме в нашу країну війська для евакуації американців, оскільки це може призвести до початку світової війни.

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