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Суспільство та люди

Виставка «У пошуках амазонок» і гравюри Альбрехта Дюрера: куди піти в Києві у вихідні

18:32 16 лютого 2022
гравюри Альбрехта Дюрера

У Національній опері імені Тараса Шевченка:

17 лютого — балети «Кармен-сюїта» та «Шахерезада»,

18 лютого — балет «Лебедине озеро»,

19 лютого — опера «Флорія Тоска»,

20 лютого — концерт «Реквієм»,

22 лютого — балет «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»,

23 лютого — опера «Наталка-Полтавка».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.
***

До 19 лютого в Центрі української культури та мистецтва триває виставка графіки Михайла Заворотнього «Щоденники Душі».

Адреса: вул. Хорива, 19 В (ст. м. «Контрактова площа»).

Вхід вільний.
***

До 26 лютого в галереї «Ню Арт» триває виставка живописця Володимира Колесникова «У пошуках амазонок», присвячена естетиці краси жіночого тіла.

Адреса: вул. Грушевського, 28/2.

Вхід вільний.
***

До 27 лютого Музей Ханенків вперше експонує 11 гравюр Альбрехта Дюрера — видатного німецького майстра епохи Відродження.

Адреса: вул. Терещенківська, 15—17.

Ціна: 50 грн.
***

До 27 лютого в Мистецькому артпросторі Avangarden Gallery проходить персональна виставка молодого художника Сергія Кондратюка To the moon.

Адреса: вул. Січових стрільців, 23а.
***

До 6 березня в галереї Vakulenko Art Consulting триває виставка художника Михайла Химича «Мій Ікіґай». В експозиції: гравюри про Японію очима українців.

Адреса: вул. Костьольна, 8.

Вхід вільний.
***

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Дніпрі пройде виставка стародавніх артефактів, що були знайдені під час «Великого будівництва» траси Дніпро — Решетилівка.

Фото: Тетяна Асадчева

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