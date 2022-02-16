Виставка «У пошуках амазонок» і гравюри Альбрехта Дюрера: куди піти в Києві у вихідні
У Національній опері імені Тараса Шевченка:
17 лютого — балети «Кармен-сюїта» та «Шахерезада»,
18 лютого — балет «Лебедине озеро»,
19 лютого — опера «Флорія Тоска»,
20 лютого — концерт «Реквієм»,
22 лютого — балет «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»,
23 лютого — опера «Наталка-Полтавка».
Початок: 19:00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 100 грн.
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До 19 лютого в Центрі української культури та мистецтва триває виставка графіки Михайла Заворотнього «Щоденники Душі».
Адреса: вул. Хорива, 19 В (ст. м. «Контрактова площа»).
Вхід вільний.
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До 26 лютого в галереї «Ню Арт» триває виставка живописця Володимира Колесникова «У пошуках амазонок», присвячена естетиці краси жіночого тіла.
Адреса: вул. Грушевського, 28/2.
Вхід вільний.
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До 27 лютого Музей Ханенків вперше експонує 11 гравюр Альбрехта Дюрера — видатного німецького майстра епохи Відродження.
Адреса: вул. Терещенківська, 15—17.
Ціна: 50 грн.
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До 27 лютого в Мистецькому артпросторі Avangarden Gallery проходить персональна виставка молодого художника Сергія Кондратюка To the moon.
Адреса: вул. Січових стрільців, 23а.
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До 6 березня в галереї Vakulenko Art Consulting триває виставка художника Михайла Химича «Мій Ікіґай». В експозиції: гравюри про Японію очима українців.
Адреса: вул. Костьольна, 8.
Вхід вільний.
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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Дніпрі пройде виставка стародавніх артефактів, що були знайдені під час «Великого будівництва» траси Дніпро — Решетилівка.
Фото: Тетяна Асадчева14
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