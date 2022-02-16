«Звірині весілля» та молитви за здоров'я: що потрібно, можна і не можна робити в день Миколи Студеного

День 17 лютого у церковному календарі присвячений святому Миколі Студиту чи Миколі Сповіднику — візантійському церковному діячеві, ігумену Студійського монастиря у Константинополі. У народі свято називали днем Миколи Студеного, бо якраз у ці дні у лютому посилювалися морози.

На день Миколи Студеного заборонялося ходити до лісу. Вважалося, що вся живність лютує, бо настає період «звіриних весіль». Лісові прогулянки становили реальну небезпеку.

У монастирі Микола Студит прославився як цілитель, а тому в день пам'яті святого читали молитви про позбавлення від тяжких хвороб. Вважалося, що молитва святому особливо допомагає при хворобах крові, від слабкості в тілі, а також коли людина «мається животом».

У Миколи Студеного просили захисту, якщо вирушали в далеку дорога. Вважалося, що тричі прочитана молитва захистить від недобрих людей на шляху, допоможе дістатися до потрібного місця швидко і без затримок.

За народними прикметами в день Миколи Студита не можна було стригти волосся, приміряти прикраси. Щоб привабити достаток, проводили особливий ритуал: тричі обходили навколо будинку із запаленою свічкою. Якщо після такого обряду уві сні з'являвся якийсь небесний знак, наприклад, птах чи щось сяюче, то вважалося, що молитва була почута.

Нагадаємо, 18 лютого церква відзначає день ікони Божої Матері «Віднайдення загиблих» та мучениці Агафії.

Фото oca.org

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