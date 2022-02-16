У стрілецькій підготовці багато дівчат дали фору чоловікам: вінничани масово оволодівають азами військової справи

Вінничан навчають азам військової справи та захисту України. Такий безкоштовний курс організували Вінницький міський освітньо-аналітичний центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їхніх сімей та сім’ям загиблих за участю місцевих держорганів, діючі військовослужбовці та громадські організації учасників АТО/ООС.

Загалом на дебютні заняття записалися понад 150 учасників, яких поділили на групи по 25 чоловік кожна. Така кількість значно перевищила очікування організаторів. Слухачі — досвідчені чоловіки, які свого часу носили військову форму, юні дівчата, молодь, матері з синами, подружжя, волонтери, які з 2014 року допомагають нашим воїнам, лікарі, державні службовці — усі, кому не байдужа нині доля України.

— Звісно, ми не ставимо за мету підготувати військовослужбовців, цим займаються інші структури, — розповів військовим журналістам видання Армія Inform керівник Центру Олег Климбовський. — Проте хочемо дати цивільним людям мінімальні знання та навички, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій, техногенних катастроф або якщо настане час. Такі заняття мають і велике психологічне значення. Коли людина знає, як діяти за тих чи інших обставин, вона не піддається паніці і здатна підтримати інших.

У перший день занять учасники дізнались про ази психологічної підготовки, зокрема психологію війни, як діяти у стресовій ситуації, володіти своїми емоціями та страхами й використовувати їх собі на користь.

На другий день була стрілецька підготовка. Тут усі курсанти, незалежно від віку та статі, під наглядом досвідчених інструкторів — військових, розбирали та збирали навчальні автомати й кулемети, вчились безпечному поводженню зі зброєю та азам стрільби. Чоловіки та жінки, хлопці й дівчата як один за командою інструктора — офіцера ЗСУ, одягали шоломи й бронежилети, бігли із автоматами на вогневий рубіж, займали позиції та готувались до ведення вогню. Багато представниць прекрасної статі дали фору чоловікам.

Дуже важливими були заняття з медичної підготовки, де слухачі дізнались від військових медиків, як врятувати життя у екстремальній ситуації, зокрема вчились вірно та міцно накладати турнікет, щоб зупинити кровотечу. Була ще й тактична підготовка — як поводитись під час бою у місті. А попереду — підсумок курсу: збір на полігоні.

На перше заняття прийшли понад 150 учасників

— Ці заняття дуже корисні та важливі, — розповів «ФАКТАМ» державний службовець Анатолій. — Певну медичну підготовку я отримав на шкільних уроках біології та безпеки життєдіяльності. У школі вивчав зброю під час допризовної підготовки юнаків, стріляв тільки у тирі. Але саме тут розумієш, що шкільних знань вкрай недостатньо. Дуже цікаво послухати й фронтовиків про їхній досвід, знання, вміння та навички, що здобули їх на війні. Бо саме той досвід допоміг їм вижити.

Нині фахівці Ветеранського простору працюють над розширенням курсів. Тож вінничани, які не записались на навчання, можуть стежити за сторінкою організації у «Фейсбуці» про набір нових груп.

Нагадаємо, через загрозу російського вторгнення у прикордонних областях України силам територіальної оборони почали видавати зброю.

Фото: Суспільне Вінниця

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