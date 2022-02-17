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Суспільство та люди

Міжнародний день спонтанного прояву доброти: найкращі привітання та листівки

11:14 17 лютого 2022
день доброти

17 лютого у світі відзначають Міжнародний день спонтанного прояву доброти. Свято вперше з'явилося 1995 року в американському Денвері з ініціативи місцевої благодійної організації. Ідея настільки припала до душі, що вже наступного року День доброти вийшов далеко за межі США. Ідею підхопили у Європі, Азії, Південній Америці.

Суть свята полягає в тому, щоб протягом дня зробити якнайбільше добрих справ. Це необов'язково мають бути масштабні проекти. Доброю справою вважається почастувати чимось смачним колег, сказати комплімент, якщо щось у зовнішності людини вас вразило, підбадьорити та надихнути тих, хто вочевидь втомився на роботі. Навіть прості «будь ласка» або «дякую» можуть вважатися спонтанним проявом доброти та гідним вчинком, щоб змінити світ на краще.

Своїми ідеями з приводу того, що ще можна зробити в День доброти, користувачі діляться в соцмережах під хештегом #RandomActsofKindnessDay.

Привітати з Днем доброти можна позитивною листівкою, обов'язково приписавши якісь надихаючі рядки.

Нехай доброта живе у кожному серці. Посміхнись у відповідь!

Сьогодні день спонтанної доброти! Бажаю вам сюпризів від людей та подарунків від долі!

Нехай у світі буде більше доброти! Зробимо найдобріше свято року відомим!

Нагадаємо, у багатьох культурах існують свята, подібні до Дня спонтанного прояву доброти. Так, 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття, 4 грудня — День обіймів, 13 листопада — Всесвітній день доброти (World Kindness Day).

Фото pixabay.com

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