З будівлі посольства Росії у Києві йде дим: що відомо (відео)

У мережу виклали відео, на якому видно дим над будівлею посольства Росії у Києві.

Автор відео, яке у мережу викладає «Киев сейчас», припускає, що дипломати «палять документи», періодично щось підкидаючи у вогонь. Дим іде то білий, то темний. Автор відео іронізує, що навряд чи у приміщенні посольства «обирають Папу».

Коли було знято ці кадри, не уточнюється.

Пізніше у посольстві прокоментували дім над будівлею. «Російське посольство у Києві працює у штатному режимі, нічого екстраординарного там не відбувається», — заявив «РИА Новости» пресаташе місії.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі пожежа виникла у багатоповерховому будинку. Рятувальники евакуювали близько 40 людей, серед яких діти.

А на Чернігівщині під час пожежі загинули троє маленьких дітей та їхня мати — будинок у селі Браниця вигорів усередині практично повністю.

Фото — скріншот

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