Свято 18 лютого: що не можна робити в день Агафії

У п'ятницю, 18 лютого, церква згадує святу Агафію-мученицю, яка загинула у III столітті за християнську віру.

Згідно з переказами, Агафія (Агата) народилася на Сицилії у багатій сім'ї. У молодості вона відкинула домагання міського префекта, а той почав її переслідувати. Незважаючи на тортури, дівчина не відмовилася ні від своїх моральних принципів, ні від віри.

У народному календарі ця дата відзначена як день Агафії Корівниці, ще її називають Голодухою.

Оскільки Агафія вважається покровителькою худоби, особливо корів та коней, у цей день тварин балували смачною їжею, а також давали прізвиська коровам.

Традиції дня

Щоб уберегти корів від падежу, селяни цього дня прибирали хлів старими лаптями, просоченими дьогтем, — казали, що коров'яча смерть від них біжить без оглядки. З цією ж метою вдавалися й до інших «ритуалів»: наприклад, вішали корові на роги шматки хліба або оборювали село, запрягаючи… вдову — вважалося, що через таку борозну нечиста сила не може переступити.

Коров'ячої смерті у цей день побоювалися невипадково. До Агафіного дня в неврожайні роки зазвичай закінчувалося сіно, і по хлівах починав ходити мор — Голодуха (звідси друга назва цієї дати). Корови, які потребували корму найбільше, страждали від голоду насамперед.

Також Агафія вважалася заступницею від пожежі. У день її пам'яті освячували хліб, який зберігали у будинку, і це вважалося надійним засобом від «червоного півня». У разі пожежі цей хліб треба було кидати або у вогонь, або, навпаки, у чисте поле, у бік хати. Крім того, на Агафі було прийнято поминати предків, що відійшли в інший світ.

Прикмети дня

У день Агафії спостерігали за погодою: якщо було тепло, то й у найближчому майбутньому холодів не передбачалося.

У той же час мороз віщував дружну весну, сухе та спекотне літо.

Мороз стоїть — до швидкої та теплої весни.

Безсніжна погода — до посухи влітку.

Що не можна робити в день Агафії

У ніч на Агафії не можна спати, щоб нечиста сила в будинок проникла.



Заборонено сваритися з рідними, інакше можна викликати біди не лише на мешканців будинку, а й на весь свій рід.

Не можна залишати будинок неприбраним, тому на Русі напередодні Агафії ретельно прибирали увесь дім.

Чоловікам у цей день не варто покидати будинок, інакше можна накликати лихо і хвороби.

Не можна напувати молоком дитину, якій не виповнився рік.

І, звичайно, не можна ображати худобу, інакше її покровителька розсердиться.

Іменинники дня

Сьогодні день ангела святкують Агафія, Макар, Феодосій. Усіх їх можна, і навіть треба привітати із днем ангела.

Про свята до кінця лютого читайте у статті «ФАКТІВ»: «Масляниця, Стрітення Господнє та ще 8 важливих дат: православний календар на лютий».

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter