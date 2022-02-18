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Суспільство та люди

Немає «радіоактивного попелу»: путінського пропагандиста Кисельова внесли до «чорного списку» Мінкульту

15:24 18 лютого 2022
Кисельов

Російський пропагандист Дмитро Кисельов поповнив список осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Наказ підготовлений на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 10 лютого 2022 року», — йдеться у повідомленні відомства.

У Міністерстві зазначили, що вносять зміни до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Нині у списку вже 209 осіб.

Нагадаємо, ще у 2014 році СБУ порушила кримінальне провадження проти голови інформаційного агентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова за статтею «Фінансування тероризму, сприяння терористичній діяльності».

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